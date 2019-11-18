Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от "ОАК-Транспортные самолеты"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании более 1,3 миллиарда рублей с входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) компании "ОАК-Транспортные самолеты", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 15 ноября, основания исковых требований не сообщаются, к производству он пока не принят.
"ОАК-Транспортные самолеты" осуществляет реализацию проектов в области рамповых грузовых и создающихся на их платформе самолетов специального назначения. Новейшей разработкой компании является топливозаправщик Ил-78М-90А.