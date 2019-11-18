Медведев проведет переговоры с новым премьером Молдавии в ближайшее время

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Президент страны Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". В парламенте Молдавии поддержали его назначение. Медведев 16 ноября поздравил Кику с назначением на пост главы правительства Молдавии и пригласил посетить Россию.

Ранее Кику сообщил, что его рабочий визит в Москву состоится на этой неделе, поскольку у сторон накопилось много вопросов для обсуждения. По его словам, темами для обсуждения станут расширение списка компаний, которые смогут экспортировать продукцию в РФ, продление срока возможности поставок товаров без пошлин, проблема экспорта товаров через Украину, обеспечение Молдавии газом. Также Кику намерен встретиться с руководством "Газпрома". Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.