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РИА Новости

Москвичам пообещали резкое похолодание к концу недели

11:37 18.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Морозная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пасмурная погода с резким похолоданием ожидается в Москве к концу недели, температура будет соответствовать первой декаде декабря, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первая половина недели у нас будет еще по-осеннему теплая, существенных осадков не ожидается. Только завтра днем в столичном регионе могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха в ночные и дневные часы пока остается положительной. Сегодня 4-7, завтра 4-6 градусов тепла", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что смена характера погоды произойдет в середине недели, но без существенных осадков. По ее словам, холодный фронт пересечет столичный регион в среду днем, и температура воздуха будет меняться. Максимальная температура в утренние часы в Москве будет в пределах ноль - плюс 3 градуса. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 5 градусов.

"В последующие дни погоду будет определять холодный арктический антициклон, атмосферное давление будет очень высоким, облаков будет немного. И за счет ночного выхолаживания, температура начнет понижаться. В четверг температура в Москве минимальная будет, порядка минус 5 - минус 7 градусов, и дневная температура минус 3 - минус 5", - сказала Позднякова.

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По ее словам, в последующие дни ночи станут холоднее, по региону ожидается от минус 5 до минус 10 градусов по субботу включительно. Дневная температура тоже будет отрицательная - порядка минус 1 - минус 6 градусов.
"То есть, температура воздуха, если сейчас она выше климатической нормы градусов на 5, то к концу недели она уже не только вернется к норме, но станет ниже и будет соответствовать первой декаде декабря", - заключила Позднякова.
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