Врач рассказала о вреде устройств для нагревания никотина

По ее словам, никотин попадает в организм при помощи ингаляции, несмотря на то, что электронные устройства не образуют обычные продукты сгорания.

"Результаты продолжительного действия аэрозоля электронных средств доставки на дыхательные пути и организм в целом пока детально не изучены", — заявила Вершинина.

Она отметила, что врачи не знают, что будет с легкими через пять, десять или двадцать лет постоянного курения при помощи таких устройств.