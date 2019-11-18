Врач рассказала о вреде устройств для нагревания никотина

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, врач-пульмонолог Мария Вершинина в беседе с "Российской газетой" заявила, что устройства для нагревания никотина не решают проблему формирования зависимости и токсического действия вещества, то есть не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.
По ее словам, никотин попадает в организм при помощи ингаляции, несмотря на то, что электронные устройства не образуют обычные продукты сгорания.
"Результаты продолжительного действия аэрозоля электронных средств доставки на дыхательные пути и организм в целом пока детально не изучены", — заявила Вершинина.
Она отметила, что врачи не знают, что будет с легкими через пять, десять или двадцать лет постоянного курения при помощи таких устройств.
"Во всем мире идет серьезная борьба с табакокурением. Производители ищут альтернативные варианты зарабатывания денег. Это бизнес", — подытожила Вершинина.
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