Ставропольской учительнице, защитившей детей при нападении, вручили медаль

ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Власти вручили медаль "За заслуги перед Ставропольским краем" учительнице начальных классов Марии Аксакаловой, защитившей детей от мужчины с ножом, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По данным следствия, 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом попытался напасть на детей, игравших на детской площадке. Ему преградила путь учительница начальных классов, скомандовав детям бежать. Мужчина, угрожая женщине убийством, попытался ударить ее ножом, но она увернулась. Отмечалось, что в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
"Мария Аксакалова удостоена медали "За заслуги перед Ставропольским краем", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу полиция вручила учительнице благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.