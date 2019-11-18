Ставропольской учительнице, защитившей детей при нападении, вручили медаль

По данным следствия, 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом попытался напасть на детей, игравших на детской площадке. Ему преградила путь учительница начальных классов, скомандовав детям бежать. Мужчина, угрожая женщине убийством, попытался ударить ее ножом, но она увернулась. Отмечалось, что в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.