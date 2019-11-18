Россия впервые возглавила Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации "Объединенные города и местные власти" в Дурбане

© Фото : предоставлено пресс-службой мэрии Казани Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации "Объединенные города и местные власти" в Дурбане

КАЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Казани Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом консультативного комитета местных органов власти при Организации Объединенных Наций, представитель России впервые занял столь высокий пост, сообщает мэрия Казани

"Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом консультативного комитета местных органов власти (UnitedNations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций. Такое решение было принято на VI конгрессе всемирной организации "Объединенные города и местные власти", который проходил в городе Дурбан, ЮАР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди других претендентов на пост были мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра. Однако по итогам выборов консультативный комитет возглавил Метшин, который теперь будет представлять интересы 323 тысяч муниципалитетов мира.

"В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни были расположены, встают схожие вызовы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем, обмениваться лучшим опытом для того, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной", - отметил Метшин.

Президент консультативного комитета местных органов власти при ООН избирается на 3 года. Комитет формируется из представителей программы "ООН.Хабитат" (программы ООН по населенным пунктам) и всемирной организации "Объединённые города и местные власти" (ОГМВ), всего 20 человек. Ранее интересы местных властей в ООН представляли мэры Йоханнесбурга Мфо Франклин Паркс Тау, Стамбула Кадир Топбаш и Парижа Бертран Деланоэ.

Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Это самая мощная и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды. Основная цель консультативного комитета – отстаивание интересов местного самоуправления в ООН, содействие диалогу между местными органами власти и национальными правительствами, а также обмен лучшими практиками.

О необходимости создания постоянной структуры при ООН, которая координировала бы действия местных властей, а также говорила от их имени в ООН, впервые было заявлено на I Всемирной ассамблее городов и местных органов власти в 1996 году в Стамбуле. В последующем это привело к созданию консультативного комитета местных органов власти (UNACLA) и всемирной организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ).