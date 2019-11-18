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РИА Новости

Власти Грузии не будут пересматривать систему выборов, несмотря на митинги

11:29 18.11.2019 (обновлено: 16:41 18.11.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкКаха Каладзе
Каха Каладзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не намерены пересматривать систему выборов, несмотря на митинги оппозиции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе. Это не подлежит пересмотру",- заявил Каладзе на брифинге.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
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10:47
В Тбилиси оппозиционеры не пускают депутатов в здание парламента
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
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Каха Каладзе
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