Эксперт рассказал, с чем может быть связан иск Минобороны к РКЦ "Прогресс"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Иск Иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" на 2,1 миллиарда рублей может быть связан со срывом производства военных спутников, а не ракет-носителей, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Я полагаю это связано с контрактом на космические аппараты", - сказал он РИА Новости.

Моисеев считает неправильной практику судов между двумя государственными субъектами - Минобороны и предприятием Роскосмоса РКЦ "Прогресс". По его словам, в советское время сбои в выполнении контрактов решались на уровне руководства предприятий, а суды приводят только к лишним тратам времени и средств на судебное делопроизводство.

РКЦ "Прогресс" участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".

В настоящее время на орбите находится два аппарата "Барс-М". Как заявил в июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, очередной спутник "Барс-М" должен быть изготовлен до 1 декабря 2019 года.

Как ранее сообщали СМИ, запуск первого "Раздана" планируется провести с космодрома Плесецк в 2019 году, второго - в 2022, третьего - в 2024 году.