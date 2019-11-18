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РИА Наука
2019-11-18T11:29Z
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РИА Новости

Эксперт рассказал, с чем может быть связан иск Минобороны к РКЦ "Прогресс"

11:29 18.11.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛоготип РКЦ "Прогресс"
Логотип РКЦ Прогресс
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Логотип РКЦ "Прогресс". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру "Прогресс" на 2,1 миллиарда рублей может быть связан со срывом производства военных спутников, а не ракет-носителей, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Я полагаю это связано с контрактом на космические аппараты", - сказал он РИА Новости.
Моисеев считает неправильной практику судов между двумя государственными субъектами - Минобороны и предприятием Роскосмоса РКЦ "Прогресс". По его словам, в советское время сбои в выполнении контрактов решались на уровне руководства предприятий, а суды приводят только к лишним тратам времени и средств на судебное делопроизводство.
РКЦ "Прогресс" участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
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В настоящее время на орбите находится два аппарата "Барс-М". Как заявил в июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, очередной спутник "Барс-М" должен быть изготовлен до 1 декабря 2019 года.
Как ранее сообщали СМИ, запуск первого "Раздана" планируется провести с космодрома Плесецк в 2019 году, второго - в 2022, третьего - в 2024 году.
Первый аппарат серии "Лотос-С" был запущен 20 ноября 2009 года и имел упрощенную комплектацию. Второй аппарат - "Лотос-С1" - стартовал 25 декабря 2014 года, третий - 2 декабря 2017 года, четвертый - 25 октября 2018 года. В 2017 году на форуме "Армия" был подписан контракт на создание модернизированного спутника "Лотос-М".
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РИА НаукаРКЦ "Прогресс"Министерство обороны РФСамара
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