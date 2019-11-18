В Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"До проведения выборов осталось менее года. Выборы пройдут по смешанной системе, по действующей конституции, установленным правилам в установленные даты. Призываем оппонентов подготовиться к выборам",- сказал Каладзе в понедельник на брифинге.
Он назвал действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент, деструктивными.
"Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение", - добавил Каладзе.
Вчера, 21:38Ноябрьские протесты в ГрузииПарламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход к пропорциональной системы выборов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы с требованием внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.