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РИА Новости

В Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы

11:24 18.11.2019 (обновлено: 16:41 18.11.2019)
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© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Власти Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"До проведения выборов осталось менее года. Выборы пройдут по смешанной системе, по действующей конституции, установленным правилам в установленные даты. Призываем оппонентов подготовиться к выборам",- сказал Каладзе в понедельник на брифинге.
Он назвал действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент, деструктивными.
"Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение", - добавил Каладзе.
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