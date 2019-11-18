В ЛДПР попросили ФАС проверить льготы на парковки для каршеринга в Москве

"Просим вас дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь беспрецедентными льготами. Кроме того, в рамках возможных мер по разгрузке парковочных пространств и обеспечению равного доступа к ним просим выразить позицию ФАС России относительно возможного перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок, уравняв их в правах и обязанностях с обычными, лишенными каких бы то ни было привилегий автовладельцами", - говорится в письме.