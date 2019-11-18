В ЛДПР попросили ФАС проверить льготы на парковки для каршеринга в Москве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой проверить обоснованность льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве, сообщила пресс-служба Нилова.
По мнению парламентариев, существующий дефицит парковочных мест в столице усугубляется вследствие необоснованных преференций на стоимость парковки, которые предоставляются автомобилям системы каршеринга. Они занимают платные парковочные места либо по минимальным расценкам, либо вообще бесплатно.
"Просим вас дать поручение проверить, на каком основании система каршеринга пользуется столь беспрецедентными льготами. Кроме того, в рамках возможных мер по разгрузке парковочных пространств и обеспечению равного доступа к ним просим выразить позицию ФАС России относительно возможного перевода компаний каршеринга на обычную систему оплаты парковок, уравняв их в правах и обязанностях с обычными, лишенными каких бы то ни было привилегий автовладельцами", - говорится в письме.
Аналогичное обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает пресс-служба.