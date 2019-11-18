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РИА Новости

Норвегия не заявляла об экологических рисках Севморпути, заявили в МИД

11:10 18.11.2019 (обновлено: 11:12 18.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол в Карском море
Атомный ледокол в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Атомный ледокол в Карском море. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Норвегия не заявляла России об экономической нецелесообразности или экологических рисках Северного морского пути (СМП), заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Ранее СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде сообщали, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности СМП и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.
"Норвежская сторона в ходе двусторонних контактов неоднократно подчеркивала свою заинтересованность во взаимодействии с российскими партнерами по использованию Севморпути. При этом каких-либо заявлений о его экономической нецелесообразности или несоответствии экологическим стандартам не делалось", - заявил он.
Дипломат добавил, что в 2018 году из 91 разрешения на плавание в акватории Севморпути, выданных судам под иностранными флагами, на Норвегию приходится 5 разрешений, в 2019 году - 4 из 79.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
Северный морской путь (СМП)
9 апреля, 10:05
Северный морской путь (СМП)
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Сергей БеляевСеверный морской путьМИД РФНорвегияРоссияВ мире
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