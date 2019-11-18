Норвегия не заявляла об экологических рисках Севморпути, заявили в МИД

"Норвежская сторона в ходе двусторонних контактов неоднократно подчеркивала свою заинтересованность во взаимодействии с российскими партнерами по использованию Севморпути. При этом каких-либо заявлений о его экономической нецелесообразности или несоответствии экологическим стандартам не делалось", - заявил он.