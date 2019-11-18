Норвегия не заявляла об экологических рисках Севморпути, заявили в МИД

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Норвегия не заявляла России об экономической нецелесообразности или экологических рисках Северного морского пути (СМП), заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Ранее СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде сообщали, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности СМП и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.
"Норвежская сторона в ходе двусторонних контактов неоднократно подчеркивала свою заинтересованность во взаимодействии с российскими партнерами по использованию Севморпути. При этом каких-либо заявлений о его экономической нецелесообразности или несоответствии экологическим стандартам не делалось", - заявил он.
Дипломат добавил, что в 2018 году из 91 разрешения на плавание в акватории Севморпути, выданных судам под иностранными флагами, на Норвегию приходится 5 разрешений, в 2019 году - 4 из 79.
9 апреля, 10:05Северный морской путь (СМП)