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РИА Новости

Минпромторг предложил ВТБ заключить мир с управляющим "Крымским титаном"

11:07 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Банку ВТБ, основному кредитору московской компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа "Титановые инвестиции", которая контролирует завод "Крымский титан", Минпромторгом рекомендовано заключить мировое соглашение с должником, об этом заявил в арбитражном суде Москвы представитель "Титановых инвестиций".
"Было проведено совещание в министерстве промышленности и торговли (России - ред.), на котором было принято решение рекомендовать банку ВТБ заключить мировое соглашение и провести переоформление комплекса на Российскую Федерацию", - сказал юрист.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение – арбитражный суд Москвы ввел в компании в феврале 2018 года по заявлению ВТБ из-за долга в 2,5 миллиарда рублей. Представители ВТБ, других кредиторов, а также временный управляющий ранее заявляли, что после анализа финансового состояния компании вполне возможен переход не к конкурсному производству, а к одной из процедур, подразумевающих финансовое оздоровление, - внешнему управлению или мировому соглашению.
Арбитраж Москвы в январе по ходатайству администрации города Армянска, где находится завод "Крымский титан", решил применить к банкротству "Титановых инвестиций" правила банкротства градообразующих предприятий. При банкротстве таких предприятий, в частности, предусмотрена возможность введения процедур финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство. Кроме того, в случае банкротства такого предприятия и реализации его имущества закон гарантирует сохранение 50% рабочих мест на срок до трех лет.
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Представитель "Титановых инвестиций" в понедельник заявил, что "до настоящего времени вопрос о поручительстве по обязательствам должника не разрешен", но ряд мер к восстановлению платежеспособности принимается. Ранее представитель должника говорил в суде, что расчеты с кредиторами планируется начать с третьего квартала 2020 года. Суд по письменному ходатайству совета министров Крыма, привлеченного к делу третьим лицом, отложил слушания на 4 февраля.
Химический завод "Крымский титан" расположен в крымском городе Армянске в нескольких километрах от границы с Украиной. Летом 2018 года там произошел выброс вредных веществ из кислотонакопителя, после чего работа завода была приостановлена до октября.
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АрмянскКрымский титанМинистерство промышленности и торговли РФВТБМоскваКрымЭкономика
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