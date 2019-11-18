Минпромторг предложил ВТБ заключить мир с управляющим "Крымским титаном"

"Было проведено совещание в министерстве промышленности и торговли (России - ред.), на котором было принято решение рекомендовать банку ВТБ заключить мировое соглашение и провести переоформление комплекса на Российскую Федерацию", - сказал юрист.

Начальную процедуру банкротства - наблюдение – арбитражный суд Москвы ввел в компании в феврале 2018 года по заявлению ВТБ из-за долга в 2,5 миллиарда рублей. Представители ВТБ, других кредиторов, а также временный управляющий ранее заявляли, что после анализа финансового состояния компании вполне возможен переход не к конкурсному производству, а к одной из процедур, подразумевающих финансовое оздоровление, - внешнему управлению или мировому соглашению.

Арбитраж Москвы в январе по ходатайству администрации города Армянска, где находится завод "Крымский титан", решил применить к банкротству "Титановых инвестиций" правила банкротства градообразующих предприятий. При банкротстве таких предприятий, в частности, предусмотрена возможность введения процедур финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство. Кроме того, в случае банкротства такого предприятия и реализации его имущества закон гарантирует сохранение 50% рабочих мест на срок до трех лет.

Представитель "Титановых инвестиций" в понедельник заявил, что "до настоящего времени вопрос о поручительстве по обязательствам должника не разрешен", но ряд мер к восстановлению платежеспособности принимается. Ранее представитель должника говорил в суде, что расчеты с кредиторами планируется начать с третьего квартала 2020 года. Суд по письменному ходатайству совета министров Крыма, привлеченного к делу третьим лицом, отложил слушания на 4 февраля.