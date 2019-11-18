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РИА Новости

МИД: страны Северной Европы пока не ответили на предложение России по РСМД

11:06 18.11.2019 (обновлено: 11:13 18.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковДиректор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответов от стран Северной Европы и Прибалтики на предложение России по РСМД пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Послания по тематике РСМД были направлены, в том числе, главам государств и правительств стран, относящихся к ведению нашего департамента. Официальных ответов еще не поступало", - заявил он.
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В ведении Второго европейского департамента МИД РФ находятся контакты, в частности, с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой и Эстонией.
Беляев добавил, что "со многими из североевропейских партнеров эта тема затрагивалась в ходе двусторонних контактов разного уровня". "Уверен, что она будет обсуждаться и дальше", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
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Сергей БеляевМИД РФНАТОСергей РябковВладимир ПутинМоскваФинляндияНорвегияВ мире
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