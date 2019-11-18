МИД: страны Северной Европы пока не ответили на предложение России по РСМД

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответов от стран Северной Европы и Прибалтики на предложение России по РСМД пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Послания по тематике РСМД были направлены, в том числе, главам государств и правительств стран, относящихся к ведению нашего департамента. Официальных ответов еще не поступало", - заявил он.
В ведении Второго европейского департамента МИД РФ находятся контакты, в частности, с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой и Эстонией.
Беляев добавил, что "со многими из североевропейских партнеров эта тема затрагивалась в ходе двусторонних контактов разного уровня". "Уверен, что она будет обсуждаться и дальше", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".