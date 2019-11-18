МИД: страны Северной Европы пока не ответили на предложение России по РСМД

Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве. Архивное фото

Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев во время интервью в Москве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответов от стран Северной Европы и Прибалтики на предложение России по РСМД пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Послания по тематике РСМД были направлены, в том числе, главам государств и правительств стран, относящихся к ведению нашего департамента. Официальных ответов еще не поступало", - заявил он.

В ведении Второго европейского департамента МИД РФ находятся контакты, в частности, с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой и Эстонией.

Беляев добавил, что "со многими из североевропейских партнеров эта тема затрагивалась в ходе двусторонних контактов разного уровня". "Уверен, что она будет обсуждаться и дальше", - добавил он.