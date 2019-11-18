В авиакомпании "Победа" опровергли сообщения об обысках

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Информация об обысках в лоукостере "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в авиакомпании.
В Telegram-каналах появились сообщения, что транспортная прокуратура на прошлой неделе якобы провела обыски в "Победе".
"Никаких обысков не было", - сказал собеседник агентства.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.
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