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РИА Новости

В авиакомпании "Победа" опровергли сообщения об обысках

11:06 18.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Информация об обысках в лоукостере "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в авиакомпании.
В Telegram-каналах появились сообщения, что транспортная прокуратура на прошлой неделе якобы провела обыски в "Победе".
"Никаких обысков не было", - сказал собеседник агентства.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.
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