Страны Северной Европы не ответили на приглашение на парад Победы в Москву

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы и Прибалтики пока не отреагировали на приглашение на Парад Победы, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Приглашения на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, направлены в адрес руководства некоторых курируемых Вторым Европейским департаментом стран. Пока никто публично их не комментировал. Не было ни положительной, ни негативной реакции", - заявил он.
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В ведении Второго европейского департамента МИД РФ находятся контакты, в частности, с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой, и Эстонией.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.