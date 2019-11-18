Страны Северной Европы не ответили на приглашение на парад Победы в Москву

"Приглашения на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, направлены в адрес руководства некоторых курируемых Вторым Европейским департаментом стран. Пока никто публично их не комментировал. Не было ни положительной, ни негативной реакции", - заявил он.