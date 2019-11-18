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РИА Новости

Фильм "Ford против Ferrari" возглавил российский прокат в выходные

11:03 18.11.2019
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© 20th Century Fox, 2019Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
Фильм Ford против Ferrari(2019)
© 20th Century Fox, 2019
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американская спортивная драма Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" возглавила российский прокат, собрав за минувший уик-энд 214,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм рассказывает об американских инженерах, создававших в 1960-е годы спорткар, который был бы выносливее Ferrari в 24-часовой гонке. Главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал.
На втором месте еще одна новинка проката — боевик Элизабет Бэнкс "Ангелы Чарли", кассовые сборы фильма в первые выходные составили 70,5 миллиона рублей.
Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана заняла третье место, собрав 69,7 миллиона рублей (общие сборы фильма за три недели составили 794 миллиона рублей).
На четвертом месте находится хоррор Майка Флэнегана "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга, лента собрала 56,2 миллиона рублей за уик-энд (сборы за две недели проката - 227,5 миллиона рублей).
Замыкает пятерку лидеров американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы", собравшая 50,7 миллиона рублей, общие сборы за пять недель превысили 2,1 миллиарда рублей.
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