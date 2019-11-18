Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

"Как в любой кампании, мы были нацелены на то, чтобы выявить какие-то недостатки, и эти недостатки мы, естественно, зафиксировали. Но должен сразу сказать, что в большинстве случаев, и это уже сегодня прозвучало, они носили такой технический характер, во-первых, а во-вторых, их было незначительное количество", - сказал Лебедев журналистам