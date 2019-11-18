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РИА Новости

В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям

10:52 18.11.2019 (обновлено: 12:38 18.11.2019)
17034
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Альтернативой Минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По словам главы ведомства, стороны давно обсуждают такой вариант развития событий.

"У нас есть папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий. Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений?" — сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".

Он добавил, что если и такой сценарий не сработает, тогда дипломатическая система предложит третий вариант.

"На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы, — что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", — отметил Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешными, необходимо вернуться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третьей силы к процессу урегулирования.
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31 октября, 13:31
НАТО призвала все стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения
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Обсудить 19
Вадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пошли на фиг со своими вариантами! ЛДНР никогда не станут больше украинскими. Только присоединят к себе те части Донецкой и луганской областей, которые пока под Украиной.
18 ноября, 11:53
Стас Титов
4300000
Улыбнуло. У Миши Саакашвили тоже такая папка была, и он даже попробовал этот план реализовать. Похоже Пристайко тоже хочет увидеть операцию по ПРИНУЖДЕНИЮ к миру и пожевать свой галстук.
18 ноября, 12:47
sam rud
3450001
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