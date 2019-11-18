В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям

"У нас есть папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий. Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений?" — сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".