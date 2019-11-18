В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Альтернативой Минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По словам главы ведомства, стороны давно обсуждают такой вариант развития событий.
"У нас есть папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий. Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений?" — сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина".
Он добавил, что если и такой сценарий не сработает, тогда дипломатическая система предложит третий вариант.
"На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут — и мы к этому готовы, — что этот пункт, очевидно, устарел, этот — нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", — отметил Пристайко.
Ранее Пристайко заявил, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешными, необходимо вернуться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третьей силы к процессу урегулирования.