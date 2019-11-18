Россия сделает все необходимое для безопасности судоходства по Севморпути

"Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме этого региона", - заявил он.