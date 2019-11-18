Россия сделает все необходимое для безопасности судоходства по Севморпути

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия будет делать все необходимое для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП) и бережного отношения к экологии региона, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Россия как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме этого региона", - заявил он.
Дипломат также назвал два главных преимущества СМП.
"Главное преимущество – это значительное сокращение пути при доставке грузов из Европы в Азию и страны Тихоокеанского региона. К другим плюсам относят отсутствие ограничений по пропускной способности - по сравнению, например, с Суэцким каналом - и относительную безопасность мореплавания", - заявил Беляев.
По его оценке, востребованность Севморпути будет возрастать с учетом наращивания активности газовых и нефтяных компаний в Арктике, в том числе на полуострове Ямал.
"Россия нацелена на развитие Севморпути. У нас имеется уникальный опыт организации бесперебойной работы в высоких широтах, в наших планах и далее развивать портовую инфраструктуру, навигационные и гидрографические возможности этой транспортной артерии, совершенствовать систему поиска и спасания", - добавил он.