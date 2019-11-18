В Госдуме оценили идею сократить время продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина в разговоре с "Газетой.Ru" выразила мнение, что россиянам пойдет на пользу ужесточение федеральных правил продажи алкоголя в магазинах.

"Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме, особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо". Наталья Санина

По ее словам, молодежь должна осознать, что курение и употребление алкоголя сейчас не в моде.

Депутат добавила, что парламентарии разработали ряд законопроектов по этой теме.

Предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Эта программа состоит из федеральных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".

По словам депутата Госдумы Николая Говорина, инициатива обсуждается в парламенте, ее уже поддержало Министерство здравоохранения.