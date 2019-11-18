В Госдуме оценили идею сократить время продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина в разговоре с "Газетой.Ru" выразила мнение, что россиянам пойдет на пользу ужесточение федеральных правил продажи алкоголя в магазинах.
"Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме, особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо".
По ее словам, молодежь должна осознать, что курение и употребление алкоголя сейчас не в моде.
Депутат добавила, что парламентарии разработали ряд законопроектов по этой теме.
Ранее "Известия" сообщили, что "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) призвал сократить допустимый период реализации алкоголя на час — до 22:00.
Предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Эта программа состоит из федеральных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
По словам депутата Госдумы Николая Говорина, инициатива обсуждается в парламенте, ее уже поддержало Министерство здравоохранения.
Сейчас торговля спиртным разрешена с 08:00 до 23:00 по местному времени. Однако региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрещать реализацию алкоголя в определенные дни.