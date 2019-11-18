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РИА Новости

В Госдуме оценили идею сократить время продажи алкоголя

10:43 18.11.2019 (обновлено: 11:03 18.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТорговля алкоголем
Торговля алкоголем
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Торговля алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина в разговоре с "Газетой.Ru" выразила мнение, что россиянам пойдет на пользу ужесточение федеральных правил продажи алкоголя в магазинах.

"Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме, особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо".

Наталья Санина
По ее словам, молодежь должна осознать, что курение и употребление алкоголя сейчас не в моде.
Депутат добавила, что парламентарии разработали ряд законопроектов по этой теме.
Ранее "Известия" сообщили, что "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) призвал сократить допустимый период реализации алкоголя на час — до 22:00.
Предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография". Эта программа состоит из федеральных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт — норма жизни".
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По словам депутата Госдумы Николая Говорина, инициатива обсуждается в парламенте, ее уже поддержало Министерство здравоохранения.
Сейчас торговля спиртным разрешена с 08:00 до 23:00 по местному времени. Однако региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе запрещать реализацию алкоголя в определенные дни.
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ОНФГосдума РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Нужно разрешить на 1 час запускать алкоголиков в магазин. А лучше запретить как в Чечне!
18 ноября, 11:04
Р Рыбак Иванов
23510017
Похоже госдума больше ни о чём не думает!
18 ноября, 11:05
ЮБЮрий Богуш
17300110
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