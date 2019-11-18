Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день альтернативы минским соглашениям не готовятся, но допускает пересмотр отдельных пунктов и дат.
Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. Ранее Пристайко заявил, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешными, необходимо возвращаться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третей силы к процессу урегулирования.
"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Отвечая на вопрос, могут ли быть на нормандском саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об особом статусе Донбасса, будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: "То, что вы говорите - это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир на Украину, потому их надо адаптировать".
По его словам, "в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.