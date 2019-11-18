Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.