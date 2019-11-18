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РИА Новости

Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений

10:42 18.11.2019 (обновлено: 11:15 18.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день альтернативы минским соглашениям не готовятся, но допускает пересмотр отдельных пунктов и дат.
Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. Ранее Пристайко заявил, что, если переговоры в минском формате по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешными, необходимо возвращаться к идее "миссии по поддержанию мира" с привлечением третей силы к процессу урегулирования.
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"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Отвечая на вопрос, могут ли быть на нормандском саммите озвучены хотя бы базовые параметры закона об особом статусе Донбасса, будет ли указано, что одни пункты могут войти в закон, а на другие Украина не согласна, министр ответил: "То, что вы говорите - это возможный путь, но он будет очень похож на переписывание минских соглашений. Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир на Украину, потому их надо адаптировать".
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По его словам, "в соглашениях есть вещи, которые надо адаптировать потому, что все хронологические сроки уже пропущены".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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