Суд отказался признать вылов моржей для "китовой тюрьмы" незаконным

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении иска Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры о признании незаконной выдачи разрешений на добычу моржей, белух и китов четырем компаниям-отловщикам морских животных для "китовой тюрьмы" в Приморье

В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, тренер морских млекопитающих Андрей Насонов подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи коалиции "Свободу косатками и белухам" сообщали, что планируют выяснять судьбу моржей и обратятся к правоохранителям для решения вопроса об изъятии этих животных из "китовой тюрьмы" для выпуска. По их данным, отловщики держат шесть моржей. Прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит".

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - сообщается на сайте арбитражного суда. Как пояснил РИА Новости представитель суда, мотивировочная часть решения будет опубликована в течение 5 дней.

Представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщил РИА Новости, что решение планируется обжаловать. "Ждем решения суда, будем обжаловать", - сказал собеседник.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.