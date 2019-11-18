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РИА Новости

В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО

10:36 18.11.2019 (обновлено: 11:20 18.11.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Укрепление партнерства Швеции с НАТО не может не беспокоить Россию, неучастие Стокгольма в военных союзах важно для стабильности в Европе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Видим, как в последнее время проходит процесс укрепления привилегированного партнерства Швеции с НАТО. Шведские вооруженные силы активно привлекаются к учениям этого военного блока. Сама Швеция предоставляет свою территорию для проведения маневров вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса... Все это не может не беспокоить", - сказал Беляев.
В таких условиях, отметил он, Москва считает важным продолжение Швецией своего традиционного курса на неучастие в военных союзах.
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"Рассматриваем такую политику Стокгольма в качестве существенного фактора обеспечения стабильности и безопасности как на севере Европы, так и на континенте в целом. Важно и настроение шведского общественного мнения - по данным опросов идею о вступлении Швеции в НАТО готово поддержать примерно 30% населения. Пока – не больше", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Сергея Беляева >>
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Сергей БеляевМИД РФНАТОШвецияРоссияВ мире
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