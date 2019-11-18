В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Укрепление партнерства Швеции с НАТО не может не беспокоить Россию, неучастие Стокгольма в военных союзах важно для стабильности в Европе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Видим, как в последнее время проходит процесс укрепления привилегированного партнерства Швеции с НАТО. Шведские вооруженные силы активно привлекаются к учениям этого военного блока. Сама Швеция предоставляет свою территорию для проведения маневров вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса... Все это не может не беспокоить", - сказал Беляев.
В таких условиях, отметил он, Москва считает важным продолжение Швецией своего традиционного курса на неучастие в военных союзах.
"Рассматриваем такую политику Стокгольма в качестве существенного фактора обеспечения стабильности и безопасности как на севере Европы, так и на континенте в целом. Важно и настроение шведского общественного мнения - по данным опросов идею о вступлении Швеции в НАТО готово поддержать примерно 30% населения. Пока – не больше", - добавил собеседник агентства.