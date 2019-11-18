В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО

"Видим, как в последнее время проходит процесс укрепления привилегированного партнерства Швеции с НАТО. Шведские вооруженные силы активно привлекаются к учениям этого военного блока. Сама Швеция предоставляет свою территорию для проведения маневров вооруженных сил стран-членов Североатлантического альянса... Все это не может не беспокоить", - сказал Беляев.