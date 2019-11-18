Премьер Молдавии Кику сообщил, что свой первый визит совершит в Москву

"На этой неделе я совершу визит в Москву, который был давно оговорен между молдавскими и российскими властями, но так и не состоялся по непонятным для меня причинам. Отношения с РФ очень важны для Молдавии, поскольку накопился ряд проблем для обсуждений", - сказал Кику на брифинге в понедельник,