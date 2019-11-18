Премьер Молдавии Кику сообщил, что свой первый визит совершит в Москву

"На этой неделе я совершу визит в Москву, который был давно оговорен между молдавскими и российскими властями, но так и не состоялся по непонятным для меня причинам. Отношения с РФ очень важны для Молдавии, поскольку накопился ряд проблем для обсуждений", - сказал Кику на брифинге в понедельник,
По его словам, темами для обсуждения станут расширение списка компаний, которые смогут экспортировать продукцию в РФ, продление срока возможности поставок товаров без пошлин, проблема экспорта товаров через Украину, обеспечение Молдавии газом. Также Кику намерен встретиться с руководством "Газпрома".
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Президент страны Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. В парламенте Молдавии поддержали назначение Кику.
Премьер РФ Дмитрий Медведев 16 ноября поздравил Кику с назначением на пост главы правительства Молдавии и пригласил посетить Россию.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
15 ноября, 18:33Новый кабмин Молдавии назвали "правительством Sputnik"