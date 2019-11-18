Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"

"Предложение стать акционером "Аэрофлота" поступило от одной из компаний, и я решил его принять", — рассказал Галин РИА Новости.
"У нас существует практика крупных организаций-монополистов, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы улучшать свой сервис… <...> В 2017 году регулятором были отменены правила, общие для всех перевозчиков (по провозу до восьми килограммов. — Прим. ред.). Авиаперевозчики получили право установить свои нормы. Например, UTair, потому что находился на сложном для него конкурентном рынке, — они сделали десять килограммов провоза. То есть этот вес в десять килограммов (который был у Виктора вместе с переноской. — Прим. ред.) возможен, это безопасно и удовлетворяет всем правилам", — сказал молодой человек.
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#ямыжирныйкот ⠀ Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. ⠀ Дело в том, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж. Подмена прошла успешно и счастливый котэ и его хозяин отправились во Владивосток 1 классом. ⠀ Все бы так и остались счастливыми, если бы хозяин не решил опубликовать пост в Инстаграм с подробностями обмана🙃 Аэрофлот отреагировал мгновенно😏 ⠀ Слышали эту историю? Что думаете? #яМыТолстыйКот #aeroflot #аэрофлот #БроНеБагаж
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Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных Пассажиры могут брать в салон самолёта домашних животных, однако Аэрофлот рекомендует сначала ознакомиться с правилами, 13 ноября сообщает пресс-служба компании, комментируя инцидент с пассажиром Михаилом Галиным и его котом Виктором, которого из-за веса не пустили на борт. Общие правила, которых придерживаются все перевозчики, требуют от пассажиров заранее уведомить компанию о намерении провезти животное с собой— не менее, чем за 48 часов до вылета. Это можно сделать, обратившись в офис, контактный центр авиакомпании или же при оформлении билета на сайте. Компания может отказать в перевозке, если заявка не была подана заранее. Также взять с собой не получится питомца, если квоты на перевозку животных на данном рейсе уже выбраны (например, S7 позволяет на одном рейсе провозить в багаже всего трех животных, в салоне— двух), если в самолете необогреваемый багажный отсек или же существуют ограничения на провоз данной породы и типа животного. Обязательно прохождение ветконтроля в аэропорту вылета. Чтобы успеть пройти все процедуры, пассажирам с животными рекомендуется прибыть в аэропорт заблаговременно— за два-три часа до вылета. Напомним, пассажир Аэрофлота Михаил Галин, участник программы лояльности, рассказал на своей странице в Facebook, как он путешествовал с котом Виктором. На стойке регистрации на рейс сотрудница обратила внимание на пышные формы кота и заставила взвесить его. Вес был 10,7 кг, а по нормам Аэрофлота вес животного с переноской должен быть 8 кг. Михаил сдал билет и отправился домой, а в соцсетях попросил откликнуться и найти похожего кота с меньшей массой тела. Он взял псевдо-Виктора и едет в аэропорт где получает необходимые проездные документы. Позже меняет кота на своего Виктора и отправляется в путь. Его историю увидели сотрудники Аэрофлота и вердикт был суров — наказать! Его лишили карты участника Аэрофлот-бонус и всех накопленных милей, их у Михаила было 370 тыс. (ИА КВ) #бронебагаж #викторлетай #popravupress #новости #новостиспб #аэрофлот