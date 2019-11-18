Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"

"Мы получили обращение "Яндекса" с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее ("золотую акцию" - ред.) обратно в "Яндекс". Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра", - сообщили в пресс-службе банка.