ФАС выдала предписание за ненадлежащую рекламу интернета "Билайн"

Как сообщает ведомство, в рекламе говорится о предоставлении безлимитного интернета пользователям всех тарифных планов оператора. При этом было установлено, что существует ряд тарифов, на который не распространяется данная акция, а текст с описанием условий акции был написан мелким шрифтом, занимал менее 5% площади кадра и менялся каждые 2 секунды.