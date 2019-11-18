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РИА Новости

ФАС выдала предписание за ненадлежащую рекламу интернета "Билайн"

10:19 18.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип оператора мобильной связи "Билайн"
Логотип оператора мобильной связи Билайн
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип оператора мобильной связи "Билайн" . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу безлимитного интернета "Билайн" ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушений, сообщило ведомство.
"Комиссия ФАС России признала рекламу ПАО "ВымпелКом", распространявшуюся в эфире телеканала "ТНТ" в июле-августе 2019 года, нарушающей закон о рекламе. ... На основании установленных фактов ФАС России признала ролик нарушающим закон о рекламе и выдала ПАО "ВымпелКом" как рекламодателю предписание об устранении нарушения", - говорится в сообщении.
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Как сообщает ведомство, в рекламе говорится о предоставлении безлимитного интернета пользователям всех тарифных планов оператора. При этом было установлено, что существует ряд тарифов, на который не распространяется данная акция, а текст с описанием условий акции был написан мелким шрифтом, занимал менее 5% площади кадра и менялся каждые 2 секунды.
По мнению комиссии ФАС, такие форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, отмечает ведомство. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
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БилайнВымпелКомФедеральная антимонопольная служба РФМоскваРоссияОбщество
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