Глава ДНР раскритиковал план Киева по депортации жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не допустит осуществления плана Киева по депортации жителей Донбасса, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, в украинском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о том, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса. Суть его заключается в организации и проведении "зачистки несогласных, направленной на уничижение, а в отдельных случаях на уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов".
"Таким образом, против тех, кто не следует идеологии официального Киева и не поддерживает ее, будет направлен ряд карательных мер – от депортации до юридического преследования, как административного, так и уголовного. Взамен же людей, принудительно покинувших свои дома, в Донбасс переселят жителей западной и центральной Украины", - говорится в сообщении Пушилина, размещенном на его официальном сайте.
По его словам, "защита граждан – первостепенная наша задача". "А выбирать инструмент для ее решения – дипломатический или военный – мы будем в зависимости от сложившейся ситуации. В любом случае подобные мечты Зеленского никогда не будут осуществлены: мы этого не допустим", - сказал Пушилин.
Пушилин добавил, что в ДНР в плане Киева "ничего принципиально нового не узнали". "Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас... Подтверждает это развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Не способствует благоприятным условиям жизни наших граждан и введенная киевскими властями экономическая блокада. Теперь же в их больном воображении родился "план депортации народа Донбасса", - отметил он.
"Донбасс – это наш дом! И только его жителям решать, как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать. Наши пути с Украиной разошлись еще в 2014 году. Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией", - добавил он.