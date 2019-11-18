Глава ДНР раскритиковал план Киева по депортации жителей Донбасса

"Донбасс – это наш дом! И только его жителям решать, как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать. Наши пути с Украиной разошлись еще в 2014 году. Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией", - добавил он.