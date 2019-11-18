В Британии заявили о популярности RT и Sputnik перед референдумом о Brexit

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Комитете по разведке и безопасности (ISC) парламента В Комитете по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании пришли к выводу, что публикации RT и Sputnik оказали большое влияние на пользователей соцсетей в преддверии референдума о членстве страны в Европейском союзе. Об этом пишет The Times со ссылкой на 18-месячное исследование ISC "незаконной российской деятельности в Великобритании".

"Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за шесть месяцев до референдума, были так широко распространены в Twitter, что их могли увидеть до 134 миллионов раз", — говорится в статье.

При этом записи в Twitter крупнейших групп в рамках кампании по поддержке выхода Великобритании из Евросоюза Leave и Leave.eu просматривали всего 33 и 14 миллионов раз соответственно, отмечает автор статьи.

Однако в докладе ISC нет данных о том, могло ли "российское вмешательство" оказать влияние на итоги голосования.

"Если наши службы безопасности действительно не смогли сделать выводы о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, это вызывает серьезные вопросы, требующие серьезных ответов", — объяснила "теневой" министр иностранных дел Великобритании, депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри.