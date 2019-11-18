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РИА Новости

В Британии заявили о популярности RT и Sputnik перед референдумом о Brexit

10:02 18.11.2019 (обновлено: 12:04 18.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСимволика RT
Символика RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Комитете по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании пришли к выводу, что публикации RT и Sputnik оказали большое влияние на пользователей соцсетей в преддверии референдума о членстве страны в Европейском союзе. Об этом пишет The Times со ссылкой на 18-месячное исследование ISC "незаконной российской деятельности в Великобритании".
"Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за шесть месяцев до референдума, были так широко распространены в Twitter, что их могли увидеть до 134 миллионов раз", — говорится в статье.
При этом записи в Twitter крупнейших групп в рамках кампании по поддержке выхода Великобритании из Евросоюза Leave и Leave.eu просматривали всего 33 и 14 миллионов раз соответственно, отмечает автор статьи.
Однако в докладе ISC нет данных о том, могло ли "российское вмешательство" оказать влияние на итоги голосования.
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"Если наши службы безопасности действительно не смогли сделать выводы о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, это вызывает серьезные вопросы, требующие серьезных ответов", — объяснила "теневой" министр иностранных дел Великобритании, депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри.
В октябре ISC направил премьер-министру Борису Джонсону 50-страничный доклад, в котором, предположительно, речь идет о попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и выборы 2017 года. По словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Джонсон препятствовал его публикации.
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Популярные комментарии
У этих газет, пишущих для иностранцев, бюджет в сотни раз превышает бюджет российских городов-миллионников.
18 ноября, 10:37
Eduard K
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