Кристина Асмус объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Она пояснила, что это неудобно.

"У меня есть история, когда в одном месте ... я оставила кольцо свое и его украли", — поделилась актриса.

Асмус отметила, что в кольцах нет необходимости, так как все знают, что они с Харламовым женаты.

Она подчеркнула, что это "никак не связано с какими-то ссорами. Их нет".