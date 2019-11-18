Кристина Асмус объяснила, почему не носит обручальное кольцо

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус рассказала в программе "Ты не поверишь!", почему они вместе с супругом Гариком Харламовым не носят обручальные кольца.
Она пояснила, что это неудобно.
"У меня есть история, когда в одном месте ... я оставила кольцо свое и его украли", — поделилась актриса.
Асмус отметила, что в кольцах нет необходимости, так как все знают, что они с Харламовым женаты.
Она подчеркнула, что это "никак не связано с какими-то ссорами. Их нет".
Ранее Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях после съемок в эротической сцене в фильме "Текст". Актриса рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".
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