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РИА Новости

Кристина Асмус объяснила, почему не носит обручальное кольцо

09:57 18.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус рассказала в программе "Ты не поверишь!", почему они вместе с супругом Гариком Харламовым не носят обручальные кольца.
Она пояснила, что это неудобно.

"У меня есть история, когда в одном месте ... я оставила кольцо свое и его украли", — поделилась актриса.

Асмус отметила, что в кольцах нет необходимости, так как все знают, что они с Харламовым женаты.
Она подчеркнула, что это "никак не связано с какими-то ссорами. Их нет".
Ранее Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях после съемок в эротической сцене в фильме "Текст". Актриса рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".
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