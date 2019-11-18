Пытавшийся скрыться от ДПС житель Владивостока переехал ногу полицейскому

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Житель Владивостока без водительских прав пытался скрыться от инспекторов ДПС и наехал одному из них на ногу, правоохранитель получил перелом, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Инспекторы ДПС на маршруте патрулирования хотели остановить Toyota Passo, но ее водитель, увеличив скорость, попытался скрыться.

"В районе дома №4 на улице Ильичева нарушитель намеренно совершил касательное столкновение с патрульной машиной, а также проехал по ноге сотрудника ГИБДД и скрылся. В результате госавтоинспектор получил перелом левой стопы", - говорится в сообщении.

Позже машину нарушителя нашли во дворе дома на соседней улице, а 24-летнего жителя Владивостока задержали. Проверка показала, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за то, что он садился за руль, не имея водительских прав.