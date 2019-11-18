Минобороны потребовало в суде 2,1 миллиарда рублей от производителя "Союза"

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 15 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

Первый пуск ракеты семейства "Союз" был осуществлен в 1966 году. В настоящее время из этого семейства в эксплуатации находятся ракеты "Союз-ФГ", "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", "Союз-2.1в", Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б". Их пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.