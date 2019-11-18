Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-18T16:50Z
https://ria.ru/20191118/1561054536.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Минобороны потребовало в суде 2,1 миллиарда рублей от производителя "Союза"

09:44 18.11.2019 (обновлено: 16:50 18.11.2019)
2161
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать более 2,1 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра "Прогресс", производящего ракеты-носители семейства "Союз".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 15 ноября и к производству пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.
Первый пуск ракеты семейства "Союз" был осуществлен в 1966 году. В настоящее время из этого семейства в эксплуатации находятся ракеты "Союз-ФГ", "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", "Союз-2.1в", Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б". Их пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру.
Заместитель генерального конструктора по средствам выведения входящего в "Роскосмос" РКЦ "Прогресс" Сергей Волков в сентябре заявил, что "Союзы" планируется использовать для запусков космических аппаратов как минимум до 2066 года.
Статуя Фемиды
14 ноября, 12:31
Суд взыскал с Центра Хруничева 1,6 миллиарда рублей в пользу "Протон — ПМ"
91011725
Обсудить 3
РИА НаукаПлесецкСоюз-ФГПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосМоскваРоссия
Рекомендуем
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" создал схему двигателя самолета — носителя космических ракет
Метеорный поток Леониды
Убывающая Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков осени
Лаборатория Самарского университета
Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
Логотип РКЦ Прогресс
Эксперт рассказал, с чем может быть связан иск Минобороны к РКЦ "Прогресс"
Пуск ракеты-носителя
В "Роскосмосе" придумали новый способ контроля за состоянием ракет
Американские доллары
Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Приму крейсер в подарок". Какие проблемы Киев создаст на Черном море
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Тишринская ГЭС на Евфрате
Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от "ОАК-Транспортные самолеты"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало
Символика RT
В Британии заявили о популярности RT и Sputnik перед референдумом о Brexit
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния