В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома

"В результате обрушения балкона мужчины упали с высоты четвертого этажа. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение, где утром 18 ноября житель Астрахани 1980 года рождения скончался", - говорится в информации. Его знакомый 1983 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.