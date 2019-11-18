В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Один из мужчин, пострадавших при падении вместе с балконом жилого дома в Астрахани, скончался в больнице, второй находится в реанимации, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Ранее представитель областного МЧС сообщал агентству, что в воскресенье днем обрушилась ограждающая металлическая конструкция балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Яблочкова, 1 "А". Двое мужчин были госпитализированы.
По данным следствия, на балконе находились двое знакомых, один из которых житель Ставрополья.
"В результате обрушения балкона мужчины упали с высоты четвертого этажа. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение, где утром 18 ноября житель Астрахани 1980 года рождения скончался", - говорится в информации. Его знакомый 1983 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.
СК начал проверку по данному факту. "Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании, на балансе которой находится данный дом, а также иным лицам", - отмечается в сообщении.
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