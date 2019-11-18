Политика Киева превращает Украину в "дикое поле", считают в ДНР

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев раскритиковал слова экс-представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Бессмертного о том, что ДНР и ЛНР должны превратиться в "дикое поле", и считает, что в "дикое поле" Украину превращает именно политика официальных властей.

Ранее Бессмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле". По его словам, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.

"Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в "дикое поле", но мы видим, как безумная политика команды (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского превращает в дикое поле Украину", - сказал РИА Новости Медведев.

Он отметил, что новая власть на Украине сейчас устраивает "распродажу украинской земли и остатков предприятий, которые ещё приносят прибыль".

"После тотальной распродажи украинских активов, когда Украина будет уже никому не интересна и "дикое поле" станет для неё катастрофической реальностью, именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией", - добавил Медведев.