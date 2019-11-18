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РИА Новости

Политика Киева превращает Украину в "дикое поле", считают в ДНР

09:43 18.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш, приуроченный ко "Дню защитника Украины" в Киеве
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев раскритиковал слова экс-представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Бессмертного о том, что ДНР и ЛНР должны превратиться в "дикое поле", и считает, что в "дикое поле" Украину превращает именно политика официальных властей.
Ранее Бессмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле". По его словам, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.
"Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в "дикое поле", но мы видим, как безумная политика команды (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского превращает в дикое поле Украину", - сказал РИА Новости Медведев.
Он отметил, что новая власть на Украине сейчас устраивает "распродажу украинской земли и остатков предприятий, которые ещё приносят прибыль".
"После тотальной распродажи украинских активов, когда Украина будет уже никому не интересна и "дикое поле" станет для неё катастрофической реальностью, именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией", - добавил Медведев.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРоман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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