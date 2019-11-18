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РИА Новости

Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года

09:37 18.11.2019 (обновлено: 09:42 18.11.2019)
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© Фото : Администрация г.БлаговещенскаУборка снега в Благовещенске
Уборка снега в Благовещенске
© Фото : Администрация г.Благовещенска
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня с 1967 года, за ночь в городе выпало 7 миллиметров осадков - это половина месячной нормы, рассказала РИА Новости заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.
"Предыдущий такой снегопад был 18 ноября 1967 года, тогда выпало 4,3 миллиметра, сегодня по состоянию на 9 утра (03.00 мск) выпало 7 миллиметров -50% от нормы месяца, снег продолжается. Осадки продолжатся и сегодня ночью", - сказала Печкина.
Циклон осложнил ситуацию и в аэропорту Благовещенска, из-за снегопада задерживается прилет в областной центр Приамурья шести рейсов: трех из Москвы, а также из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга. Как сообщили РИА Новости в региональном Минтрансе, максимально задерживается прилет из столицы борта "Уральских авиалиний". Самолет авиакомпании должен был по расписанию приземлится в 7.20 утра (1.20 мск), а задерживается пока до 21.00 (15.00 мск)". Пассажиры рейсов авиакомпании "Сибирь" S7 из Новосибирска, из Москвы и компании "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Благовещенск на запасном аэродроме в Хабаровске. Также отменен внутренний региональный рейс Свободный - Октябрьский.
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