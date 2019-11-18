Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня за последние 52 года

"Предыдущий такой снегопад был 18 ноября 1967 года, тогда выпало 4,3 миллиметра, сегодня по состоянию на 9 утра (03.00 мск) выпало 7 миллиметров -50% от нормы месяца, снег продолжается. Осадки продолжатся и сегодня ночью", - сказала Печкина.

Циклон осложнил ситуацию и в аэропорту Благовещенска, из-за снегопада задерживается прилет в областной центр Приамурья шести рейсов: трех из Москвы, а также из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга. Как сообщили РИА Новости в региональном Минтрансе, максимально задерживается прилет из столицы борта "Уральских авиалиний". Самолет авиакомпании должен был по расписанию приземлится в 7.20 утра (1.20 мск), а задерживается пока до 21.00 (15.00 мск)". Пассажиры рейсов авиакомпании "Сибирь" S7 из Новосибирска, из Москвы и компании "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Благовещенск на запасном аэродроме в Хабаровске. Также отменен внутренний региональный рейс Свободный - Октябрьский.