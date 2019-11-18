Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34

ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Россия получила первые зарубежные заявки на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортный вариант Су-34), сообщил журналистам в понедельник на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть", - сказал Михеев, не уточнив, о каких странах конкретно идет речь.
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