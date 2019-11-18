"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двухэтажные поезда компании "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево", которые с запуском Московских центральных диаметров (МЦД) начнут курсировать до Одинцово в ноябре 2019 года, будут ходить каждые 30 минут, ехать через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити" и делать ряд промежуточных остановок на станциях, сообщила компания.
Сейчас "аэроэкспрессы" курсируют между "Шереметьево" и Белорусским вокзалом. О том, что стартовой точкой отправления поездов в этот аэропорт после запуска МЦД-1 (Одинцово-Лобня) будет Одинцово, рассказала в начале ноября в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
"Сорок пар поездов "Аэроэкспресс" соединят крупный подмосковный город и международный аэропорт. Интервал отправления сохранится прежний – каждые 30 минут", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса" в понедельник
"Маршрут аэроэкспрессов пройдет, в том числе, через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити". На участке от Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале", - добавляется в сообщении.
Пассажиры с продлением маршрута смогут добраться от инновационного центра Сколково до аэропорта "Шереметьево" с комфортом и без пересадок за 1 час 20 минут, от делового центра "Москва-Сити" - за 1 час. По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные "аэроэкспрессы" повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler.
Первые два диаметра - МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск) - планируют запустить 21 ноября 2019 года.