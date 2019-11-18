"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД

"Маршрут аэроэкспрессов пройдет, в том числе, через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити". На участке от Одинцово до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале", - добавляется в сообщении.