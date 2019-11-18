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РИА Новости

Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"

09:28 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех"
Генеральный директор государственной корпорации Ростех
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех"
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" получила разрешение на продажу доли в концерне "Высокоточные комплексы", решается вопрос по "Техмашу", сообщил журналистам в понедельник в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
"Высокоточные комплексы" и "Техмаш" выпускают оружие и военную технику, в частности зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов
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"У нас уже есть разрешение на продажу "Высокоточных комплексов", сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", - сказал Чемезов.
По его словам, перед Ростехом стоит такая задача максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы.
"Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль", - сказал Чемезов.
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ДубайТехмашВысокоточные комплексыПанцирь-С1РостехСергей ЧемезовБезопасность
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