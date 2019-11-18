Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"

ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Ростех" получила разрешение на продажу доли в концерне "Высокоточные комплексы", решается вопрос по "Техмашу" , сообщил журналистам в понедельник в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов

"Высокоточные комплексы" и "Техмаш" выпускают оружие и военную технику, в частности зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"У нас уже есть разрешение на продажу "Высокоточных комплексов", сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", - сказал Чемезов.

По его словам, перед Ростехом стоит такая задача максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы.