В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы на семейной вечеринке в городе Фресно в американском штате Калифорния, сообщает местный телеканал KSEE24.
По данным полиции, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье (05.00 мск, понедельник). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.
К моменту приезда полиции подозреваемым удалось скрыться.