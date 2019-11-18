В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке

По данным полиции, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье (05.00 мск, понедельник). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.