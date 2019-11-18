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РИА Новости

В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке

09:22 18.11.2019
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© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи
Карета скорой помощи
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы на семейной вечеринке в городе Фресно в американском штате Калифорния, сообщает местный телеканал KSEE24.
По данным полиции, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье (05.00 мск, понедельник). Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.
К моменту приезда полиции подозреваемым удалось скрыться.
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