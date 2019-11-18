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РИА Новости

Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя

09:17 18.11.2019 (обновлено: 09:18 18.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБутылки с алкоголем на витрине магазина
Бутылки с алкоголем на витрине магазина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бутылки с алкоголем на витрине магазина. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ получил предложения об ограничении на общефедеральном уровне времени продажи алкоголя до 22.00, они рассматриваются вместе с экспертами и федеральными органами исполнительной власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22.00.
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"Указанные предложения поступили в Минздрав России. В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются, по этой причине давать комментарии пока преждевременно", - сообщили в министерстве.
Опыт применения ограничительных мер показывает их эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя, добавили в Минздраве.
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