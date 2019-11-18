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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

09:11 18.11.2019 (обновлено: 17:02 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрогулка
Прогулка
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На этой неделе аномальные холода ожидают жителей севера европейской территории России и Урала, сообщила "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По словам синоптика, в среду в Архангельской области и в Республике Коми ночная температура упадет до минус 16-21 градуса, дневная — до минус 7-12, что ниже нормы на семь градусов. Между тем на Урале по ночам будет минус 24-29 градусов, днем — минус 16-21.
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Во вторник аномальные холода — 17-22 градуса мороза ночью и минус 11-16 днем — придут также на юг Западной Сибири. Так, в середине недели ночью ожидается минус 22-27, днем — до минус 21. На севере Иркутской области столбики термометров ночью опустятся до минус 40.
Сильные осадки возможны в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. На Дальнем Востоке в середине недели ожидается небольшое потепление, однако ближе к выходным снова похолодает.
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