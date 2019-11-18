Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал Чемезов.