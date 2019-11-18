ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, задержаны наркоторговцы, сообщает спецслужба в понедельник.
Как сообщает ведомство, нарколабораторию организовали граждане РФ и Украины для незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины.
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"После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмм, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Производство наркотических средств в особо крупном размере", наркоторговцы взяты под стражу.