В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями

"Возврат Украине задержанных в прошлом году в Керченском проливе кораблей можно расценивать, как жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной. Здравый смысл должен подсказать новому руководству Украины, что не следует повторять негативный опыт в Керченском проливе, который сопряжен в первую очередь с репутационными потерями для самой Украины", - сказал РИА Новости Бахарев.