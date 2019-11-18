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РИА Новости

В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями

08:35 18.11.2019 (обновлено: 08:44 18.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Кейзо / Перейти в фотобанкБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Украинским властям стоит строго придерживаться норм международного судоходства в Керченском проливе и впредь не повторять провокации с несанкционированным проходом кораблей, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Ожидается, что они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Возврат Украине задержанных в прошлом году в Керченском проливе кораблей можно расценивать, как жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной. Здравый смысл должен подсказать новому руководству Украины, что не следует повторять негативный опыт в Керченском проливе, который сопряжен в первую очередь с репутационными потерями для самой Украины", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, нарушения норм международного прав, в том числе в части судоходства в Керченском проливе, серьезно бьет в первую очередь по репутации Украины.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
08:19
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКонстантин БахаревВоенно-морские силы УкраиныКерчьВ мире
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