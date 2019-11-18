В Екатеринбурге выясняют причину смерти годовалого ребенка

Ранее местный портал Е1.ru написал, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. По данным СМИ, причиной смерти мальчика стал синдром Уотерхауса-Фридериксена – острая надпочечниковая недостаточность.