В Екатеринбурге выясняют причину смерти годовалого ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. По данным СМИ, причиной смерти мальчика стал синдром Уотерхауса-Фридериксена – острая надпочечниковая недостаточность.
"С целью установления всех причин данной трагедии будет проведен комплекс проверочных мероприятий. По этому поводу будет принято процессуальное решение. Для определения точной причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза", – сказал собеседник агентства.
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