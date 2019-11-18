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РИА Новости

В Японии заверили в безопасности сброса в океан воды с аварийной АЭС

07:54 18.11.2019
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© AFP 2019 / Jiji Press Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1"
Последствия аварии на АЭС Фукусима-1
© AFP 2019 / Jiji Press
Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
ТОКИО, 18 ноя - РИА Новости. Правительство Японии заявило о безопасности сброса в Тихий океан воды, в частности, использованной для охлаждения реакторов АЭС в Фукусиме, где в 2011 году произошла крупная авария, передало в понедельник агентство Киодо со ссылкой на доклад министерства экономики, торговли и промышленности страны.
По его данным, в течение года уровень радиации от таких отходов в океане составит всего от одной 1600-й до одной сорокотысячной доли от облучения, которому обычно подвержены люди. 
Иными словами, годовой уровень радиации в районе выброса отходов в океан составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере, когда как естественный фон составляет 2100 микрозивертов в год, передает агентство.
Несмотря на заверения властей Японии, оппозиция страны и соседняя Республика Корея бьют тревогу, опасаясь за окружающую среду.
Вода для охлаждения реакторов и грунтовые воды, содержащие радиоактивные материалы, хранилась в резервуарах на станции, объемы которых уже почти исчерпаны. Вместе с тем, как отмечает Киодо, ежедневно таких жидких отходов становится на 100 тонн больше и к лету 2022 года хранить их будет уже негде.
АЭС "Фукусима-1" не функционирует после разрушения 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
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АЭС "Фукусима"ЯпонияВ мире
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