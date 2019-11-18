Оппозиционеры не прошли в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии

МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии, свидетельствуют в понедельник данные на сайте Центризбиркома республики.
Выборы в Палату представителей состоялись в Белоруссии 17 ноября, депутаты были избраны по всем 110 округам. По предварительным данным ЦИК, явка составила 77,22%.
Среди известных в Белоруссии личностей, прошедших в парламент, обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич, руководитель общественного объединения "Белая Русь", поддерживающего политику действующей власти, Геннадий Давыдько, посол Белоруссии в Турции и бывший пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, телеведущий Тенгиз Думбадзе.
Кроме того, в новом составе парламента будут работать экс-министр информации Белоруссии Лилия Ананич, замглавы администрации президента Валерий Мицкевич, первый замминистра обороны Олег Белоконев. Переизбраны на новый срок спикер Палаты представителей шестого созыва Владимир Андрейченко и ряд работавших с ним депутатов.
Что касается партийности избранных в республике парламентариев, они представляют Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также общественное объединение "Белая Русь". К оппозиционным в Белоруссии их не относят.
В предыдущем составе Палаты представителя работали два представителя белорусской оппозиций. Ранее в воскресенье президент республики Александр Лукашенко заявил, что новый состав парламента должен работать в интересах граждан и способствовать сохранению суверенитета и независимости. Глава государства отметил, что не хотел бы, чтобы в парламенте творился "шум и происходили гадости". По признанию Лукашенко, ему безразлично, окажутся ли в Палате представителей по итогам выборов три-четыре "оголтелых оппозиционера", поскольку они "не будут определять политику парламента и, тем более, страны".