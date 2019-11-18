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РИА Новости

Вылет самолета из Томска в Таиланд задержали почти на восемь часов

06:41 18.11.2019 (обновлено: 06:47 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Royal Flight
Самолет авиакомпании Royal Flight
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет авиакомпании Royal Flight . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Авиарейс из Томска в Таиланд (Патайя) авиакомпании Royal Flight в понедельник задержали на 7,5 часов по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Рейс из Томска в Патайю, который должен был вылететь в 04.30 (00.30 мск), перенесли на 12.00 (08.00 мск) по техническим причинам", - сказал собеседник агентства. Задержка, таким образом, составит 7,5 часов.
По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 235 пассажиров, которым предложена еда и напитки, 78 человек размещены в гостинице, остальные отказались.
"Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", - добавили в надзорном ведомстве.
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Royal FlightТомскТаиландПроисшествия
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