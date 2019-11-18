Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T10:54Z
https://ria.ru/20191118/1561052275.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151142/90/1511429045_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d92299d3e164779d3067d5018602e53d.jpg
РИА Новости

"Ъ": Путин одобрил строительство моста через Лену

06:41 18.11.2019 (обновлено: 10:54 18.11.2019)
61760
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев заявил, что разработка уже получила поддержку профильных ведомств и правительства, решение о строительстве могут принять до конца года.
По данным "Коммерсанта", глава государства наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.
В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.
Река Лена
29 октября, 03:16Республика Саха (Якутия)
Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на оперативный запрос газеты дать комментарий не ответил, говорится в публикации.
В июне Путин упомянул о мосте в ходе прямой линии. В августе его внесли в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа, в сентябре глава Якутии сообщил, что основные ведомства одобрили строительство.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт Якутск. К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
29 октября, 10:00Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: мост через Лену даст России еще один выход к Тихому океану
76536133746
Обсудить 174
Проект моста через реку ЛенуРека ЛенаЯкутскАйсен НиколаевКоммерсантъВладимир ПутинЯкутияЭкономика
Популярные комментарии
Россия реализует проекты, которые были не под силу СССР.
18 ноября, 07:22
Евгений Д
112462023127
А ещё по телеку показывали как Путин, смеясь, говорил (на жалобу якута о том, что дорог, мол, нет, невозможно ездить на машине): "зачем вам машина, если дорог нет?".. Ну по телеку же показывали! Было же!
18 ноября, 07:53
Eugene Shilkin
27101025
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Автомобили полиции
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Тишринская ГЭС на Евфрате
Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии
Американские доллары
Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" создал схему двигателя самолета — носителя космических ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния