"Ъ": Путин одобрил строительство моста через Лену

Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев заявил, что разработка уже получила поддержку профильных ведомств и правительства, решение о строительстве могут принять до конца года.

По данным "Коммерсанта", глава государства наложил на письмо, в котором Николаев просил заложить в бюджет средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Кроме того, Путин поручил правительству внести соответствующее предложение.

В своем письме глава Якутии представил проект трассировки мостового перехода — 3,1 километра моста и 10,9 километра подходов. Предварительная общая стоимость проекта, по данным издания, составит 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на оперативный запрос газеты дать комментарий не ответил, говорится в публикации.

В июне Путин упомянул о мосте в ходе прямой линии. В августе его внесли в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа, в сентябре глава Якутии сообщил, что основные ведомства одобрили строительство.