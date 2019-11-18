Экс-начальник службы спецпрокуроров Казахстана фигурирует в деле о пытках

НУР-СУЛТАН, 18 ноя - РИА Новости. Расследование в рамках заявления о пытках проводится в отношении бывшего начальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Казахстана Олеси Кексель, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
"Идёт следствие, поступило заявление о пытках. Поэтому в настоящее время данное заявление было зарегистрировано и проводится расследование. О недозволенных методах следствия", - сказал Тургумбаев журналистам.
Он отметил, что в рамках расследования МВД не может озвучивать его подробности.
"Пока я вам по линии следствия ничего не могу сказать, потому что данное заявление поступило к нам из Генеральной прокуратуры и поручено расследование", - заявил министр.
Он уточнил, что заявление поступило от гражданина, "который заявил, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия в части принуждения к даче показаний" со стороны Кексель. "В отношении Кексель обвинение не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, она от следственных действий не скрывается", - сообщил Тургумбаев.