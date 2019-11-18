Экс-начальник службы спецпрокуроров Казахстана фигурирует в деле о пытках

НУР-СУЛТАН, 18 ноя - РИА Новости. Расследование в рамках заявления о пытках проводится в отношении бывшего начальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Расследование в рамках заявления о пытках проводится в отношении бывшего начальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Казахстана Олеси Кексель, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"Идёт следствие, поступило заявление о пытках. Поэтому в настоящее время данное заявление было зарегистрировано и проводится расследование. О недозволенных методах следствия", - сказал Тургумбаев журналистам.

Он отметил, что в рамках расследования МВД не может озвучивать его подробности.

"Пока я вам по линии следствия ничего не могу сказать, потому что данное заявление поступило к нам из Генеральной прокуратуры и поручено расследование", - заявил министр.